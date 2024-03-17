Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etmişti.
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