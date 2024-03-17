Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:23
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etmişti.


Salih Özcan haberleri Borussia Dortmund haberleri eintracht frankfurt haberleri nuri şahin haberleri Bundesliga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Galatasaray

CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Galatasaray
Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'a tek sayıyla mağlup!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'a tek sayıyla mağlup!
Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'İftiralar, yalanlar atabiliyorlar'

Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'İftiralar, yalanlar atabiliyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!

Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı