Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'a tek sayıyla mağlup!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Sertan Kırklar, Özkan Çağlayan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 12, McCovan 24, Meltem Yıldızhan 14, Hartley 10, Vanloo 7, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 3, Harrigan 5
OGM Ormanspor: Sutton 23, Gökşen Fitik 9, Dantas 11, Onyenwere 17, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan 3, Katanic 7, Banu Şimşek
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-44
3. Periyot: 58-62
Beş faulle çıkan: 38.34 Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)
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