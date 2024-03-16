Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'a tek sayıyla mağlup!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:52
Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'a tek sayıyla mağlup!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ziya Özorhon, Sertan Kırklar, Özkan Çağlayan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 12, McCovan 24, Meltem Yıldızhan 14, Hartley 10, Vanloo 7, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 3, Harrigan 5

OGM Ormanspor: Sutton 23, Gökşen Fitik 9, Dantas 11, Onyenwere 17, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan 3, Katanic 7, Banu Şimşek

1. Periyot: 23-17

Devre: 45-44

3. Periyot: 58-62

Beş faulle çıkan: 38.34 Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)


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