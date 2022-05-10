Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini doldurdu!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Karim Adeyemi transferinin tamamlandığını ve genç oyuncunun resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.
Borussia Dortmund, Manchester City'ye transferi açıklanan Erling Haaland'ın yerine yeni bir isimle anlaştı.
Alman ekip, Avusturya kulübü RB Salzburg'tan Karim Adeyemi transferinin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alman futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Dortmund'un bu transfer için 38 milyon Euro ödemesi bekleniyor.
Alman futbolcu, RB Salzburg formasını giydiği 94 karşılaşmada 34 gol ve 19 asist kaydetti.
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