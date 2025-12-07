Borussia Dortmund, Hoffenheim'ın 6 maçlık serisini bitirdi!

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.
6 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.