Borussia Dortmund, Hoffenheim'ın 6 maçlık serisini bitirdi!

7.12.2025 23:08:00
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

6 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.

