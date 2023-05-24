Borussia Dortmund Mats Hummels ile devam dedi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Alman futbolcu Mats Hummels'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ligde son haftaya lider girerek uzun süren şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Dış transferde de çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, iç transferde de yoğunluğunu arttırdı. Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli savunma oyuncusu Mats Hummels'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.
ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKTA KADRODAYDI
Tecrübeli stoper, bu sezon çıktığı 37 maçta 1 gollük katkı sağladı.
Hummels, 2019 yılında tekrar transfer olduğu Dortmund ile toplamda 467 maça çıkarken 34 gol 22 asistlik perfomans sergiledi.
Alman futbolcu, Borussia Dortmund'un 10 sezon önce yaşadığı iki şampiyonlukta kadroda bulunuyordu.
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