Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
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