Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:57
Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. 

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.


Borussia Dortmund haberleri real madrid haberleri Şampiyonlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı: Aston Villa'dan Unai Emery kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı: Aston Villa'dan Unai Emery kararı!
Şampiyonlar Ligi finali öncesi, Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Şampiyonlar Ligi finali öncesi, Ancelotti'den Arda Güler kararı!
2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!

2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
Kylian Mbappe yeni takımı hakkında konuştu: 'Hayatımda ilk kez...'

Kylian Mbappe yeni takımı hakkında konuştu: 'Hayatımda ilk kez...'
Kenan Doğulu’nun 50. yaş partisi! Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra bir arada

Kenan Doğulu’nun 50. yaş partisi! Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra bir arada
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı
31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması

31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması
Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti