2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!

Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonunda katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi için yolu, tarihleri ve muhtemel rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:07
2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya İsviçre'den Lugano olacak. Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

3. ÖN ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Burada toplam 8 takım olacak. Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Fransa'dan Lille, Hollanda'dan Twente, Belçika'dan Union SG, İskoçya'dan Rangers, Avusturya'dan Salzburg, Çekya'dan Slavia Prag olacak.

Avrupa'da 36.000 puanı olan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak. Kura çekimi 22 Temmuz'da yapılacak, maçlar 6-7 Ağustos, 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE...

Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerse, 3. ön eleme turunu geçen diğer 3 takımdan katsayısı daha yüksek 2 takımdan biriyle eşleşecek. Burada kura 5 Ağustos'ta çekilecek, maçlar 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. 3. ön eleme turunda elenirse playoff turundan dahil olacak. Şayet playoff turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına geçecek.


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