Borussia Dortmund sahasında Leipzig'e diş geçiremedi!

4.10.2025 18:49:00
Güncellenme:
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund'un Leipzig'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk etti.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü, 7. dakikada  Leipzig'den Christoph Baumgartner kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dortmund'a beraberliği getiren golü ise 23. dakikada Yan Bueno Couto kaydetti.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede ikinci yarı gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 14 puana ulaşan Dortmund, 1 maç eksiği olan lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi ve 2. sırada konumlandı.

Puanını 13'e yükselten Leipzig ise 3. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, deplasmanda lider Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Leipzig ise Hamburg'u konuk edecek.

