Borussia Dortmund şampiyonluğa çok yakın! Augsburg 0 - 3 Borussia Dortmund (Maç sonucu)
Bundesliga'da Borussia Dortmund, Augsburg'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller, 90+4. dakikada Julian Brandrt kaydetti.
Augsburg, 38. dakikada Felix Uduokhai'nin kırmızı kart görmesiyle mücadelenin geri kalanını 10 kişi oynadı.
10 SEZONLUK SERİ BİTECEK
Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'ta forma giyen Mergim Berisha, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Bitime 1 hafta kala liderliği alan Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltti ve Bayern Münih'in 2 puan önüne geçti. Augsburg ise 34 puanda kaldı.
Borussia Dortmund, son hafta Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in 10 sezonluk şampiyonluk serisini bitirecek. Augsburg ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında sezonu bitirecek.
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