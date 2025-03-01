Borussia Dortmund, yükselişe geçti!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, St.Pauli'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund, St.Pauli ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sehrou Guirassy ve 58. dakikada Karim Adeyemi attı.
Bu sonucun ardından ligde arka arkaya ikinci galibiyetini alan Borussia Dortmund, 35 puana yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren St.Pauli ise 21 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg ile karşı karşıya gelecek. St.Pauli, Wolfsburg deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Borussia Dortmund #Bundesliga #st. pauli
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