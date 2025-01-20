Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin kararı!
Borussia Dortmund'un, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebileceği iddia edildi.
Almanya'da Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in geleceği tartışılmaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Sky DE'nin haberine göre, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 21 Ocak Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebilir.
YERİNE ERIK TEN HAG GELEBİLİR
İddialara göre Dortmund Nuri Şahin'in görevine son vermesi halinde son olarak Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag'ı göreve getirebilir.
Geçtiğimiz günlerde Holstein Kiel mağlubiyeti sonrası Nuri Şahin şu sözleri dile getirmişti:
"Şampiyonlar Ligi potasından 8 puan gerideyseniz, Şampiyonlar Ligi hakkında konuşamazsınız. Bizim gerçekliğimiz farklı. Tüm sorumluluk bana ait. Kendimi bundan kurtaramam. Sorumlu kişi olarak, henüz bu takımı istediğim gibi oynatmayı başaramadım."
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