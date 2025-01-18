Nuri Şahinli Dortmund'un düşüşü sürüyor!
Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.
Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.
Etiketler: #Borussia Dortmund #eintracht frankfurt #Bundesliga
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