Nuri Şahinli Dortmund'un düşüşü sürüyor!

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup oldu.

Nuri Şahinli Dortmund'un düşüşü sürüyor!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:26

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.


Etiketler: #Borussia Dortmund #eintracht frankfurt #Bundesliga

İlgili Haberler

Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda dağıldı!

Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda dağıldı!
Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 golle galip!

Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 golle galip!
Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!

Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler