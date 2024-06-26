Avrupa devleri peşindeydi: Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan golcü transferi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 19:48

Güncelleme: 26.06.2024 - 19:48

Stuttgart'ta forma giyen Serhaou Guirassy'nin kulübüne ayrılma kararını bildirdiği ifade edilmişti. Arsenal ve Milan'ın da peşinde olduğu futbolcu, Borussia Dortmund forması giymeye hazırlanıyor.

Serhaou Guirassy



17.5 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, futbolcuyla her konuda anlaştı. Borussia Dortmund, bu transfer için Stuttgart'a futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'yu ödeyecek.

GUIRASSY'NİN KARNESİ

Guirassy geride bıraktığımız sezon Stuttgart formasıyla 30 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.