Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller, kemoterapi tedavisi görecek

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:02

Testis tümörü kötü huylu çıkan Sebastien Haller kemoterapiye başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Haller'in sezon öncesi İsviçre'deki kampta tespit edilen testis tümörünün kötü huylu olduğu belirtildi.

ANTRENMANDA RAHATSIZLANMIŞTI

Kemoterapi sürecine başlayacak 28 yaşındaki futbolcunun, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılan ve testis tümörü saptanan Haller, kamptan ayrılarak ameliyat edilmişti.

Fransa asıllı Fildişi Sahilli milli futbolcu, yeni sezon öncesi Hollanda ekibi Ajax'tan 31 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund transfer olmuştu. Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.