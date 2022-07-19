Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller testis kanserine yakalandı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'den kötü haber geldi. Bundesliga temsilcisi, yetenekli oyuncuda testis tümörü tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:14
Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller testis kanserine yakalandı
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller, testis kanserine yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrol amaçlı bir dizi testten geçen 28 yaşındaki yıldız oyuncuda testis tümörü tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastian için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız" dedi.

KAMPTAN AYRILDI

Son idmanda kendisini iyi hissetmeyen forvet oyuncusu, kontrol amaçlı tetkiklerden geçirilmişti. Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.

28 yaşındaki Haller, 6 Temmuz tarihinde Ajax'tan 31 milyon Euro bonservis bedeliyle Dortmund'a imza atmıştı.


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