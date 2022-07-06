Borussia Dortmund, Sebastien Haller'i renklerine bağladı

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ajax'tan Sebastien Haller ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:00
Borussia Dortmund, Sebastien Haller'i renklerine bağladı
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen Sebastien Haller'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.


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