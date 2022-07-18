Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor

Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam eden Bursaspor’un akşam antrenmanında adeta forma savaşı vardı. Yeşil-beyazlı futbolcular, kıran kırana mücadele verdi.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:43
Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maç yaptı.

Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.


Bursaspor antrenman Bursa
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