Fenerbahçe, Milan Skriniar için hareket geçiyor!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:13

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:44

Fenerbahçe, gelişiyle birlikte hem takıma hem takım savunmasına birkaç kademe atlatan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

Sarı lacivertli yetkililer, toplam 5 milyon Euro maliyetle Paris Saint-Germain'den kiraladıkları 30 yaşındaki stoper için nabız yoklamaya başladı.

Skriniar, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu, Jose Mourinho ile birlikte çalışmaktan keyif aldığını iletti.

"BONSERVİSİM İÇİN YARDIMCI OLURUM"

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla çok mutlu olduğunu ve yıllar sonra böylesine huzur dolu bir takım içi arkadaşlık gördüğünü belirterek, kalmak istediğini iletti.

Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat kurmaya başladığını belirten Skriniar da bonservisinin PSG'den alınması için Fenerbahçe yönetimine yardımcı olacağının sözünü verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a bu diyaloğu aktaran idareciler, Skriniar'ın bonservisi için başkanın talimatını bekleyecek. Öncelikle idareciler arasında başlayacak olan görüşmeler, gerekirse başkanlar seviyesine taşınacak.

ALİ KOÇ, KHELAIFI İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile aynı yönetimde olan Ali Koç, kişisel arkadaşlığını da devreye sokarak bu transferi en az maliyetle bitirmeye çalışacak.

Ali Koç, Skriniar'ın kiralanması sürecinde de Nasser Al-Khelaifi ile telefon görüşmesi yapıp imzaları hızlıca attırmıştı.