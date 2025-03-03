Graeme Souness'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Old Firm maçı gibi olacak'
Galatasaray ve Rangers formaları giyen eski futbolcu Graeme Souness, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacak eski kulübü hakkında görüşlerini aktardı.
Rangers'ta futbol oynayan ve kulüpte teknik direktörlük de yapan Graeme Souness, İskoç ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson ile ilgili yorumlarda bulunan Souness, "Barry'yi tanıyorum. Futbolculuğu döneminde onu Blackburn'e transfer etmiştim. İyi biri olduğunu ve iyi bir futbol adamı olduğunu biliyorum. Kulübü tanıyor. Ona sadece iyi dileklerde bulunuyorum" dedi.
"OLD FIRM MAÇI GİBİ OLACAK"
Türkiye'de Galatasaray'da çalışan ve 1996'da Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından Kadıköy'de sahanın ortasına bayrak diken Souness, Rangers'ın Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için de konuştu.
Souness, "Ben olsam oraya gitmezdim! İç sahadaki maça gitmeye çalışacağım ama Fenerbahçe'nin stadyumunda hoş karşılanmam! Pek çok derbide oynadım. En vahşi, en tutkulu olanı Old Firm ama [Celtic - Rangers] ama oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 6 Mart Perşembe günü sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. iki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
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