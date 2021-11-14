Bosna Milli Takımı'nda Pjanic'i üzen sonuç
Sahasında Finlandiya'ya 3-1 yenilen Bosna Hersek, 2022 Katar şansını yitirdi..
2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek, Finlandiya'ya yenilince Katar şansını kaybetti.
Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, Konyaspor'dan ise Amir Hadziahmetovic ve Ibrahim Sehic, Bosna Hersek'te maça 11'de başladı.
25. dakikada Finlandiya, Teemu Pukki ile penaltı atışından yararlanamadı ancak 29. dakikada Marcus Forss attığı golle takımını öne geçirdi ve Finlandiya durumu 1-0'a getirdi.
Bu golden dakikalar sonra Finlandiya 10 kişi kaldı. 37. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılan Jukka Raitala takımını 10 kişi bıraktı.
Bosna Hersek, 10 kişi rakibi karşısında beraberlik için yüklense de 50. dakikada Robin Lod, Finlandiya'yı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
69. dakikada Luka Menalo'nun golüyle Bosna Hersek farkı bire indirdi fakat 73'te Daniel O'Shaughnessy skoru belirledi ve Finlandiya 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından grupta 7 puanda kalan Bosna Hersek'in eleme turunun bitimine bir maç kala Dünya Kupası şansı kalmadı. Pjanic ve arkadaşları üzgün biçimde sahayı terk etti.
Finlandiya ise 11 puana yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Grupta lider Fransa'nın 12, üçüncü Ukrayna'nın ise 9 puanı var.
Grubun son maçında Finlandiya, Fransa'yı konuk edecek. İddiasını sürdüren Ukrayna ise Bosna Hersek'e konuk olacak.
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