Boston Celtics, 12 yıl sonra NBA finallerinde

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:46

NBA'de Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Miami Heat ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Boston Celtics, deplasmanda oynadığı mücadelede 100-96 galip ayrılarak adını NBA finallerine yazdırdı.

Boston Celtics ilk çeyreği 32-17 önde kapattı. Bu skor, bir deplasman takımının 7. maçlar tarihinde yakaladığı en büyük ilk çeyrek farkı olarak da tarihe geçti. Boston Celtics, üstünlüğünü ikinci çeyrekte de devam ettirirken Miami Heat, devre sonuna doğru yakaladığı 11-2'lik seriyle farkı 6'ya indirdi ve 55-49'luk skorla Celtics, soyunma odasına önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Heat, farkı 2 sayıya adar indirdi fakat Boston, 9-1'lik seriyle cevap vererek farkı tekrar artırdı.

Celtics, maçın kalan bölümünde iyi savunmasıyla Miami Heat'i durdurmayı başardı ve Tatum, Brown, Smart üçlüsünün skorer oyunuyla 20. kez NBA finallerine yükselmeyi başardı.

HEAT İLK KEZ MAĞLUP

Boston Celtics, tarihinde 35. kez oynadığı 7. maçlardan 26. kez galip ayrılmayı başardı. Miami Heat ise koç Erik Spoelstra döneminde ilk kez 7. maçı kaybetti. Heat, daha önce dört kez oynadığı 7. maçtan galip ayrılmıştı.

Boston Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile NBA finallerinde karşı karşıya gelecek.

Warriors ile Celtics arasındaki ilk maç 3 Haziran Cuma günü oynanacak.