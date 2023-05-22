Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla sorumluluğu üstlendi

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:57

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:57

Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Doğu Konferansı finalleri üçüncü maçında Miami Heat'e 128-102 mağlup olarak 3-0 geriye düşmelerinin ardından, takımında sinerji eksikliği olduğunu itiraf etti.

Mazzulla, Celtics'in soyunma odasındaki hakimiyetini kaybettiğini kabul ederek, takımın en iyi durumda olması gerektiğini anlamak için "daha iyi" olması gerektiğini belirtti:

"Evet, bağlantıyı iyi kurduklarından, fiziksel oynadıklarından ve sahaya adım attığımız anda bir arada olduklarından emin olarak, bu ekibin ihtiyacı olan şeyleri daha iyi çözebilmem gerekiyor. Onları oynamaya hazır hale getiremedim. Her ne sebeple olursa olsun, ister ilk beş kadroyu ayarlamak ya da maç içi düzenlemeleri yapabilmek olsun, onları daha iyi bir şekilde hazırlamam gerekiyor. Bunun sorumlusu benim."

Joe Mazzulla

NBA TARİHİNDE 3-0'DAN GERİ DÖNEN YOK

Bağlantı eksikliğinin kaynağını bilip bilmediği sorulduğunda, Mazzulla "emin olmadığını" söyledi.

Hiçbir NBA takımı, yedi maçlık bir seride üç maçlık yenilgiden geri dönmedi. Doğu Konferansı finallerinde süpürülen son takım ise, 2015 yılında Atlanta Hawks olmuştu.