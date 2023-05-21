NBA'de Denver Nuggets finale 1 adım uzaklıkta
Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 119-108 mağlup ederek Batı Konferansı final serisinde skoru 3-0'a getirdi.
NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi.
Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Denver Nuggets, sahasındaki ilk iki maçtan sonra Los Angeles Lakers deplasmanında da kazandı.
NUGGETS BİR İLKİ KOVALIYOR
Nuggets'ın oyun kurucusu Jamal Murray 37 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle mücadelenin en etkili ismi oldu. Nikola Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Michael Porter da 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.
Lakers'ta Anthony Davis'in 28 sayı, 18 ribaunt, LeBron James'in 23 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Austin Reaves'in 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Nuggets, yine Lakers'ın sahasında oynanacak 4. maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükselecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?