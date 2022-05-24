Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i mağlup ederek seriyi beraberliğe taşıdı.
Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 4. karşılaşmayı kazandı.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti.
MIAMI'DEN 50 YIL SONRA BİR İLK
Heat'in ilk 5 oyuncuları mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu.
Kenardan oyuna giren Victor Oladipo 23 sayı, 6 asistle Heat'in skor yükünü çekti. Sahada 6 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 1 ribauntla oynadı.
Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak.
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