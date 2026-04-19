Boston Celtics serideki ilk maçı farklı kazandı!

19.04.2026 23:41:00
Cumhuriyet Spor
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off birinci tur ilk maçında kendi evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-91 mağlup etti.

NBA Doğu Konferansı play-off birinci tur ilk maçında Boston Celtics ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Celtics, 123-91'lik skorla kazandı.

Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan ve farkı çift hanelere taşıyan Celtics, ikinci çeyrekle birlikte maçı kopardı ve seride 1-0 öne geçti.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı 11 ribaund, Jaylen Brown 26 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

ADEM BONA FORMA GİYDİ

Philadelphia'da Tyrese Maxey 21 sayı ile mücadele etti. Philadelphia forması giyen milli pivot Adem Bona, maçta 14 dakika süre aldı ve 3 sayı 3 ribaund ile oynadı.

Serinin ikinci maçı yine TD Garden'dan 22 Nisan Çarşamba TSİ 02.00'de oynanacak.

Erzurumspor FK, Süper Lig kutlamalarını ileri bir tarihe erteledi
Erzurumspor FK, Süper Lig kutlamalarını ileri bir tarihe erteledi Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK, takımın, taraftarla yapacağı kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Felipe Augusto: 'Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler...'
Felipe Augusto: 'Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler...' Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Tekke'den beraberlik açıklaması: 'Geçen hafta kaybettiğimiz iki puan...'
Fatih Tekke'den beraberlik açıklaması: 'Geçen hafta kaybettiğimiz iki puan...' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere biten Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.