Felipe Augusto: 'Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler...'

Trabzonspor'un forveti Felipe Augusto, RAMS Başakşehir'e karşı 90+3'te yedikleri golle 2 puan bıraktıkları maçın ardından konuştu.

1-1'lik mücadeleyi değerlendiren Felipe Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştirim. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ ONLARI MUTLU EDELİM..."

Takımının tek golünü atan 22 yaşındaki Brezilyalı, "Taraftarımızın golü attığımızda ne kadar mutlu olduğunu ve golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki onları buradan mutlu gönderelim. sözleriyle konuşmasını noktaladı.