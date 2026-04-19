Erzurumspor FK, Süper Lig kutlamalarını ileri bir tarihe erteledi

19.04.2026 23:20:00
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK, takımın, taraftarla yapacağı kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluğun büyük emek, zorluk ve unutulmaz hikayeler barındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurumspor Futbol Kulübü olarak, her zaman ülkemizin değerlerine, toplumsal hassasiyetlere ve ortak acılarımıza karşı duyarlı olmayı öncelik kabul ettik. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dal'ın kıymetli annesinin vefatı nedeniyle, planlanan şampiyonluk kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, takımın iki günlük iznin ardından çarşamba günü Erzurum'da olacağı duyuruldu.

Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Erzurumspor, TFF 1. Lig'in tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.