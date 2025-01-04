BOTAŞ, Bodrum Basketbol karşısında zorlanmadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, sahasında Bodrum Basketbol'u 72-45 yendi.

BOTAŞ, Bodrum Basketbol karşısında zorlanmadı!
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:22

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, sahasında Bodrum Basketbol'u 72-45 yendi.  Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Yılmaz, Yiğit Gönültaş, Melikşah Mercan

BOTAŞ: Melike Yalçınkaya 3, Cuic 22, Cave 20, Işık Su Güven 6, Allen 12, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Buket Ünal, Melisa Dilara Lafatan 2, İdil Yeniçulha 3

Bodrum Basketbol: Jones 4, Selin Tekin 7, Zehra Sıla Tunçdemir 2, Ayşenaz Harma 9, Holinghsed 13, Azra Erçelik 2, İdal Yavuz, Zümrü Küçük, Elif Bati 3, Cansu Çolakoğlu, Gizem Tüzün 5, Belçim Naz Şahinkanat

1. Periyot: 30-18

Devre: 45-23

3. Periyot: 62-31


Etiketler: #BOTAŞ #Bodrum Basketbol #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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