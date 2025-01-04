Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'e 2 kötü haber!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 04.01.2025 - 15:20

Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın 19. dakikasında Miguel Crespo. 73. dakikasında ise Berat Özdemir sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. kez sarı kart gören Crespo ve Berat, Başakşehir'in gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada forma giyemeyecek.