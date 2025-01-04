Sara'nın rekorunu kırabilir... Galatasaray'dan Mikautadze'ye tarihi teklif!
Galatasaray'ın, Gürcü golcü Georges Mikautadze için Lyon'a 20 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.
Lyon ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
REKOR GABRIEL SARA'DA
Sarı kırmızılılarda bu alanda rekor, geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro'ya Norwi·ch Ci·ty'den transfer edilen Gabriel Sara'da bulunuyor.
Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında da şimdiden hayallerini kurduğu Mikautadze için herkes seferber olmuş durumda.
Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın hocası hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de golcü olarak genç bir yıldıza kavuşacak.
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