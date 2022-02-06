Boupendza'nın menajeri Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarını yanıtladı

06 Şubat 2022 Pazar, 10:56

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'dan Katar Ligi takımlarından Al-Arabi Sc'ye transfer olan Aaron Boupendza için temsilcisi Serdar Dağlı önemli açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İDDİALARI

Sporx'in haberine göre Serdar Dağlı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza ile ilgilendiği yönünde çıkan iddialar hakkında şunları söyledi: "Bazı kulüpler ile görüştüğümüz doğru. Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelerimiz devam edecek. Aaron Boupendza 5 milyon euroya transfer olmuştu ve yıllık 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ise ligi tanıyor ve oldukça seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?"

Aaron Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı futbolcunun hakkında çıkan Türkiye haberlerinden dolayı memnun olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Boupendza'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Takımı onu devre arasında göndermek istemedi. Devre arasında Avrupa'dan da talip olan kulüpler oldu ama Al-Arabi SC yüksek bonservis istedi. Talep edilen bonservis ücreti 7 milyon euroydu. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor ve sezon sonunda bu bonservis düşebilir."

Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi SC forması giyen Boupendza bu sezon takımı için 12 maça çıktı. Sahada olduğu sürede 4 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu ayrıca 2 asist kaydederek takımına katkı sağladı.

TÜRKİYE'DE GOL KRALI OLDU

Aaron Boupendza Hatayspor formasıyla Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda gol kralı olmuştu. Sezon boyunca 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer almıştı.