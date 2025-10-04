Bournemouth, 3 puanı 3 golle aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 09:22:00
Premier Lig'in 7. haftasında Bounemouth, Fulham'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 7. haftasında Bournemouth, evinde Fulham'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bournemouth 3-1 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getirem goller, 78. ve 90+6. dakikalarda Antoine Semenyo ve 84. dakikada Justin Kluivert'tan geldi. Fulham'ın tek golünü 70'te Ryan Sessegnon attı.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligdeki puanını 14'e çıkartırken Fulham ise 8 puanda kaldı.

Fulham önümüzdeki maç haftasında evinde Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #premier lig #fulham #Bournemouth

