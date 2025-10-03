Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını yorumladı: 'Birbirleri ve hocaları için savaştılar'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

'ÖZLENEN FENERBAHÇE'Yİ İZLEDİK'

Hilmi Türkay: "Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim... Genç hoca bu sözüme baya alınmış! Şaka bir yana, özlenen Fenerbahçe’yi Nice maçının ilk yarısında izledik. Tedesco kadro istikrarını buluyor. Başkan Sadettin Saran’ın desteğini arkasına alması, ayrılık haberlerinin bitmesi de özgüvenini artırmış. Nice maçına fırtına gibi giren, ön alanda yoğun pres yapan, dönen topları kazanıp tekrar atağa çeviren Sarı-Lacivertliler, Kerem’in golleriyle 2-0’ı erken buldu. İsmail Yüksek bambaşka bir performans ortaya koydu. Fizik gücüyle rakibe nefes aldırmayan, ayağındaki topları doğru kullanan İsmail’e aferin. Heee F.Bahçe bazı anlarda zorlanmadı mı, zorlandı, yine yürekler ağza gelmedi mi, geldi! Gayet normal. Büyük fotoğrafa bakınca, F.Bahçe’nin Tedesco ile futbol kalitesinin yükselmeye başladığını söylemeliyim." (Cumhuriyet)

'BİRBİRLERİ VE HOCALARI İÇİN SAVAŞTILAR'

Uğur Meleke: "Mourinho'nun Kadıköy’e bıraktığı enkaz öyle derin ve karmaşıktı ki, itiraf etmek gerekirse bu kaosun altından genç Tedesco’nun kalkabileceğinden şüpheliydim. Elbette Tedesco hâlâ rüştünü ispat etmiş değil, halen bir adaptasyon sürecinde. Ancak iyi yolda. Dün Nice karşısında Fenerbahçe’de uzun zamandır görmediğim bir şeyi gördüm sahada: Sarı lacivertli futbolcular birlik halinde hareket ettiler. Birbirleri ve hocaları için savaştılar. Belli ki sporcu grubu, Tedesco’yla bir gönül bağı kurmuş. Son maçlardaki 11 seçimlerini ve Nice önündeki performansı görünce, Tedesco’nun bir tür Anti-Mourinho stratejisinden faydalandığını düşünmeye başladım." (Hürriyet)

'İSMAİL ÇOK AĞIR YÜKÜ BAŞARIYLA TAŞIDI'

Ömer Üründül: "Bana göre günümüz futbolunda yüksek kalitede de olsalar devamlılıkları ve pres özellikleri olmayan iki oyuncu birlikte orta sahada oynamaz (Talisca, Asensio). Bu yüzden İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı ama canı çıktı. Takımın genel yapısı En-Nesyri'ye ters geliyor. Kerem Aktürkoğlu, sıfıra inip, orta yapan yapıda bir kanat forveti değil. Nene de çalışkan, istekli ama dağınık ve son hareketler yetersiz. Eğer rakipler bekleri de keserlerse En-Nesyri beslenemiyor. Konsantrasyonu bozulunca da o son pozisyonu harcadı." (Sabah)

'KANDAKİ 'SİPEYŞIL' VİRÜSÜ, İKİNCİ YARININ HAKİMİYDİ'

Gürcan Bilgiç: "Takımın pozitif vücut dili, beklemek yerine topa gitmeyi, pas bağlantılarını kesmeyi hedefleyen agresif tavır çok iyi. Zaten ilk dakikadan itibaren "maçı kazanacağız" mesajını da verip, tribünleri de arkalarına aldılar. Yine de kandaki "sipeyşıl" (Special One) virüsü, ikinci yarının hakimiydi. Topu rakibe verip, savunmaya geçmek. Geçişin peşine düşmek. Bu arada seyredenlerin yüreği pırpır ediyor. Geçmişte biliyorlar çünkü böyle yapıp, alakasız pozisyonlardan yedikleri golleri, sarsak defansın yaptığı hataları. Sonucun peşindeyseniz, bu bölümleri kazanarak geçip, kimliği bulmanın hedefindeyseniz, yukarda yazılanları ikinci plana atın. Çözüm için zamana, havanızı korumak için de galibiyete ihtiyacınız var." (Sabah)