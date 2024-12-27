Bournemouth-Crystal Palace maçı başladığı gibi bitti!
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Bournemouth'un Crystal Palace'ı konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti. Enes Ünal, mücadelede 63 dakika forma giydi.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Bournemouth, Crystal Palace'ı konuk etti.
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti.
Bu sonuçla birlikte Bournemouth, 19 puanla 6. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 17 puanla 16. sırada konumlandı.
ENES ÜNAL 63 DAKİKA OYNADI
Öte yandan Bournemout'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 63 dakikada sahada kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Bournemouth, Fulham'a konuk olacak. Crystal Palace ise Southampton'u ağırlayacak.
Etiketler: #enes ünal #Bournemouth #crystal palace
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