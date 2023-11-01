Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bullunmuyor.
Liverpool, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-1 mağlup etmişti.
Bournemouth ise kendi evinde Stoke City'yi 2-0'lık skorla geçmişti.
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