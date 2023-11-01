Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:27
Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bullunmuyor.

Liverpool, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-1 mağlup etmişti.

Bournemouth ise kendi evinde Stoke City'yi 2-0'lık skorla geçmişti.


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