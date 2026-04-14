Bournemouth'ta Andoni Iraola dönemi sona eriyor: Resmen açıklandı!

14.04.2026 20:25:00
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Bournemouth'ta teknik direktör Andoni Iraola, görevinden ayrılıyor.

43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Iraola'nın, kariyerine Avrupa'da başka bir takımda devam etmek istediği aktarıldı.

RESMEN AÇIKLANDI

İspanyol teknik direktör, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Bournemouth'a veda edecek.

Bournemouth, Iraola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmi olarak da duyurdu.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon 32 maçta topladığı 45 puanla Premier Lig'de 11. sırada yer alıyor.

