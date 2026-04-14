Bournemouth'ta Andoni Iraola dönemi sona eriyor: Resmen açıklandı!

Bournemouth'ta teknik direktör Andoni Iraola, görevinden ayrılıyor.
43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Iraola'nın, kariyerine Avrupa'da başka bir takımda devam etmek istediği aktarıldı.
RESMEN AÇIKLANDI
Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon 32 maçta topladığı 45 puanla Premier Lig'de 11. sırada yer alıyor.