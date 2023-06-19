Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, İngiliz teknik direktör Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:01
Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil'ı görevden aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz" denildi.

Gary O'Neil

34 MAÇTA 10 GALİBİYET

Bournemouth, O'Neil ile geçen sezon, Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 galibiyet alarak sezonu 15. sırada bitirdi.

İngiliz kulübü, yeni teknik direktör atamasının yakında açıklanacağını duyurdu.


Gary O'Neil Bournemouth İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

İngiltere Premier Lig'de fikstür belli oldu: İlk hafta dev maç!

İngiltere Premier Lig'de fikstür belli oldu: İlk hafta dev maç!
Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 teklif

Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 teklif
Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!

Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!

En Çok Okunan Haberler