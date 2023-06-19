Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, İngiliz teknik direktör Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil'ı görevden aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz" denildi.
Gary O'Neil
34 MAÇTA 10 GALİBİYET
Bournemouth, O'Neil ile geçen sezon, Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 galibiyet alarak sezonu 15. sırada bitirdi.
İngiliz kulübü, yeni teknik direktör atamasının yakında açıklanacağını duyurdu.
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