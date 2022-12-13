Bournemouth'un yeni sahibi belli oldu
ABD'li iş insanı Bill Foley, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un yeni sahibi oldu.
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.
Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.
İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...
- Pandemi sonrası 'patlayan kafa sendromunda' artış var
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Koca'dan 'Kemik yaşı raporu' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı