Yayınlanma: 06.06.2024 - 19:15

Güncelleme: 06.06.2024 - 19:15

Beşiktaş’ta sportif direktörlük için adı geçen isimlerin başında gelen Brad Friedel Galatasaray, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa, Tottenham Hotspur gibi takımların formasını giymiştir. Peki, Brad Friedel kimdir? Brad Friedel hangi görevlerde bulundu?

BRAD FRİEDEL KİMDİR?

New England ve ABD U19 takımlarında teknik direktörlük görevlerini yapan Friedel, 2015-2016 sezonunda ise Tottenham’da Pazarlama/Yönetim alanında çalışmıştır. Brad Friedel, genç oyuncuların gelişimi ve potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

1995 yılında Galatasaray bonservisini, ABD Futbol Federasyonu'ndan 1.1 milyon dolar karşılığında satın almıştır. Süper Lig'de forma giyen ilk Amerikalı futbolcudur. 1998 yılında Liverpool Friedel için çalışma iznini ancak ikinci denemesine alabilmiş, fakat Friedel burada 3 yılda toplamda 30'a yakın maçta forma giyebilmiştir. 2000 yılında Liverpool'la sözleşmesi sona erince boşta kalmış ve Galatasaray'dan tandığı Graeme Souness'ın başında olduğu Blackburn Rovers takımına transfer olmuştur.

2008'de transfer olduğu Aston Villa'dayken art arda 167. maçına çıkan Friedel, bu alandaki rekoru da kırmıştır. 2011 yazında Aston Villa, sözleşmesini bir yıl uzatmak isteyince bunu kabul etmeyen Friedel, Tottenham Hotspur takımıyla anlaşmış ve iki yıllık sözleşme imzalamıştır. 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştır.