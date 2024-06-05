Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu

Ligue 1 ekibi Lille, Paulo Fonseca ile ayrılığın ardından Fransız çalıştırıcı Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 18:03
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu
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Ligue 1 ekibi Lille, sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdığı Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Genesio'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Genesio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

57 yaşındaki çalıştırıcının adı, Beşiktaş ile de sık sık anılmıştı.

GENESIO'NUN KARİYERİ

Son olarak 2023-24 sezonunda Stade Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio öncesinde ise bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'da 2011-2015 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevi yapmış ve 2015'de takımın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Öte yandan Fransız teknik adam 2019-2020 sezonunda Beijing Guoan'ın başına geçmiş ve 2020-21 sezonunun devre arasında Çin ekibi ile yollarını ayırmıştı. 


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