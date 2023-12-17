Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Braga, Portekiz Premier Lig'in 14. hafta maçında kendi sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:56
Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

BRAGA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

BRAGA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Braga, oynadığı son maçta Vizela deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Farense ile 1-1 berabere kalmıştı. 


Braga Benfica premier lig

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