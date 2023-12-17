Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Braga, Portekiz Premier Lig'in 14. hafta maçında kendi sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
Portekiz Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.
BRAGA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.
BRAGA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.
Braga, oynadığı son maçta Vizela deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Farense ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son altı yılın 'en güçlü' patlaması yaşandı!
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Celil Nalçakan'dan kötü haber
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!