Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:56

Portekiz Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

BRAGA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

BRAGA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

Braga, oynadığı son maçta Vizela deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Farense ile 1-1 berabere kalmıştı.