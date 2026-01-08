Braga, Jose Mourinho'nun Benfica'sını kupadan eledi!

Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ile Braga karşı karşıya geldi.
Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Braga 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Konuk ekip, 19. dakikada Pau Victor'un golüyle öne geçti. 33. dakikada Rodrigo Zalazar skoru 2-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi.
İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan kaydettiği golle umutlandı. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke'nin golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın son anlarında Benfica'da Nicolas Otamendi, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Braga'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Braga, Portekiz Lig Kupası'nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Benfica ise kupaya veda eetti.
Braga, finalde Victoria Guimaraes ile karşılaşacak.