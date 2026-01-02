Adı Benfica ile anılıyordu... Jose Mourinho'dan flaş Batagov açıklaması!

Geçen sezon başında Zorya'dan transfer edilen Arseniy Batagov, Trabzonspor'da gösterdiği performans ile büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki Ukraynalı defans oyuncusu, Portekiz devlerinden Benfica ile anılmaya başlandı.

Transfer döneminin Avrupa ve Türkiye'de resmen başlamasıyla Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Estoril maçı öncesi transfer ihtimali olan futbolcular soruldu. Mourinho, basın toplantısında konuştu.

Batagov'un Benfica'ya transfer olma ihtimali hakkında konuşan Jose Mourinho, "Son dönemde Batagov adında bir oyuncunun ismi de çıkıyor. Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun" dedi.