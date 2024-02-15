Braga - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Braga, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Karabağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:28
Braga - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Artur Jorge yönetimindeki Braga, sahasında Qurban Qurbanov'un ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek.

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BRAGA - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BRAGA - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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