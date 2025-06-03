Braga'nın istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan flaş Simon Banza atağı!

Kadroda köklü değişikliklere gidecek Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan Simon Banza'ya talip oldu.

Braga'nın bonservisini elinde bulundurduğu Banza için 15 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın bu rakamı ödeme konusunda bir adım atıp atmayacağının bilinmediği ifade edildi.

Banza geride bıraktığımız sezon Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı ve 22 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.



