Braga'dan Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Portekiz Ligi ekibi Braga'nın Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'yı transfer etmek amacıyla sarı-lacivertli kulübe teklif yaptığı ileri sürüldü.
Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma için transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a çıkarma yaptı.
Record'da yer alan habere göre; Türkiye'de bulunan Braga Başkanı Antonio Salvador, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro'luk nakit teklifinde bulundu. Fenerbahçeli yetkililerin henüz bu teklife kesin bir yanıt vermediği belirtildi.
BRUMA SICAK BAKIYOR
Braga'nın Bruma'ya yıllık 1.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Poretkizli futbolcunun bu teklife çok sıcak baktığı kaydedildi.
Braga Başkanı Salvador'un, Porto ve Sporting Lizbon'un da çok ilgilendiği Bruma'yı bir an önce kadrosuna katmak istediği ve transferi bitirmeden İstanbul'dan ayrılmamayı hedeflediği vurgulandı.
FENERBAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM
Fenerbahçe'nin 4.25 milyon Euro bonservisle PSV'den kadrosuna kattığı Bruma, sezonun ilk yarısında TFF kadrosuna bildirilmedi ve Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemeleri dışında forma giyemedi. Bruma, sezon ortasında ücretsiz olarak Braga'ya kiralandı.
Bruma, Braga formasıyla çıktığı 16 lig maçında 4 gol atıp 6 asist yaparak yeniden ayağa kalktı.
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