Spor yazarları Fenerbahçe'yi yorumladı: 'Ayağa kalk Fenerbahçe'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:00

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertli takımı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ercan Güven: "Fenerbahçe’ye "her şeye rağmen" ayağa kaldıracak reçete belli: Şampiyon Galatasaray’ı son maçta kendi sahasında mağlup ederek gelecek sezonun psikolojik üstünlüğünü tamamen yitirmeyecek… Türkiye Kupasını alacak… Ve Galatasaray’ı yeni sezona Süper Kupa’yı kaybeden “geçmiş şampiyon” olarak başlatma becerisini gösterecek… “Aksi halde” değil!.. Bir tanesi bile eksik kalırsa, ezeli rakibi ile arasındaki makas öyle bir açılır ki, kapatmaya yeni teknik direktör de yeni transferler de yetmez, yeni yönetimler gerekir. Kimse kusura bakmasın!" (Milliyet)

"GALATASARAY KÖTÜ GÖSTERDİ"

Engin Kehale: "Sarı lacıvertliler sezonun sonuna gelinirken ideal 11’ini bulmuşa benziyor. Portekizli teknik adamın üst üste iki maça aynı 11 ile çıkmasından da anlayabileceğiniz gibi. Bu 11, Miha Zajc-İrfan Can Kahveci-Arda Güler üçlüsü ile daha üretken, sol bekte Luan Peres ile daha dengeli. Jorge Jesus’un 2022-2023 sezonu değerlendirildiğinde belki birçok Fenerbahçeli yüksek bir puanlanma yapmayacak. Fakat Portekizlinin de son haftalarda sıklıkla söylediği gibi aslında tabloya bakılınca sportif performans aksini işaret ediyor. Galatasaray’ın başarısı, günün sonunda Jesus’u ilk üç ayın ardından hep olduğundan kötü gösterdi." (Hürriyet)

"İKİ MAÇ BORÇLARI KALDI"

Gürcan Bilgiç: "Ali Koç ve Jorge Jesus… İki maç borçları kaldı bu camiaya. Birinde kupa var, diğerinde tüm sezonun üstüne çizgi çizme şansları. Bu işi iyi biliyorlar ya, yapsınlar; bekliyoruz." (Sabah)

"BAŞ SORUMLU YÖNETİM"

İlker Yağcıoğlu: "Geldiğinden beri 70 küsür oyuncu transfer eden sayısız hoca değiştiren yönetim ve başkan bu işin baş sorumlusudur. Hatayı hiç başka yerde aramadan aynaya bakmaları lazım. Yoksa bu hayal kırıklıkları bu şekilde devam eder. F.Bahçe taraftarı dört sene önce yuhalayarak gönderdikleri Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunuyorsa sayın Ali Koç'un şapkasını önüne alıp iyice düşünmesi gerek." (Takvim)