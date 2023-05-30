Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi

Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:12

Güncelleme: 30.05.2023 - 23:12

Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluk için mücadele ettiği rakiplerini unutmadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe için ikincilik yarışına vurgu yapılan paylaşımda, "Şampiyon belli! 2.‘lik ve 3.’lük yarışı tüm hızıyla sürüyor…" ifadeleri kullandıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: