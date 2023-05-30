Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi
Süper Lig'de 23. kez zafere ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluk için mücadele ettiği rakiplerini unutmadı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe için ikincilik yarışına vurgu yapılan paylaşımda, "Şampiyon belli! 2.‘lik ve 3.’lük yarışı tüm hızıyla sürüyor…" ifadeleri kullandıldı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
??¸?????????????? belli! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023
2.‘lik ve 3.’lük yarışı tüm hızıyla sürüyor… ??#ŞampiyonGalatasaray #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/6VXqRmOt3n
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