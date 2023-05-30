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Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi

Süper Lig'de 23. kez zafere ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:12
Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi
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Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluk için mücadele ettiği rakiplerini unutmadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe için ikincilik yarışına vurgu yapılan paylaşımda, "Şampiyon belli! 2.‘lik ve 3.’lük yarışı tüm hızıyla sürüyor…" ifadeleri kullandıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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