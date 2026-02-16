Breanna Stewart Fenerbahçe Opet'e geri döndü!

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının eski oyuncusu Breanna Stewart'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk basketbolunun lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-2023 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan dünya yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

ABD'li basketbolcunun nisan ayında takıma katılacağı vurgulanan açıklama, "Breanna Stewart'a 'Ailemize yeniden hoş geldin!' diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleriyle son buldu.