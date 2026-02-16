Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA oyuncusu Al Horford'ın kız kardeşinden İsrail tepkisi: 'Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun?'

NBA oyuncusu Al Horford'ın kız kardeşinden İsrail tepkisi: 'Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun?'

16.02.2026 18:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NBA oyuncusu Al Horford'ın kız kardeşinden İsrail tepkisi: 'Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun?'

Amerikan Basketbol Ligi ekibi Golden State Warriors'ın oyuncusu Al Horford'ın kız kardeşi Anna Horford, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi.

NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Al Horford'ın kız kardeşi Anna Horford, All-Star ile ilgili bir paylaşıma Filistinli çocuklara destek vererek tepki gösterdi.

Anna Horford, organizasyonun resmi hesabından İsrailli oyuncu Deni Avdija için yapılan, "Avdija'nın NBA All-Star hayali gerçekleşti" paylaşımına, "Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun? İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinlinin" yanıtını verdi.

"NBA ONUN VARLIĞIYLA DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Anna Horford, Temmuz 2025'te de Avdija'nın İsrail'de neler olup bittiğini kimsenin tam anlamadığı yönündeki ifadeleri üzerine, "Bu, bir Nazi'nin Holokost'u haklı çıkarmaya çalışması gibi. İsrail'in yaptıklarını 'iki taraflı' olarak değerlendiremezsiniz. İsrail'in inkarı ve hesap verme eksikliği, önümüzdeki on yıllar boyunca incelenmeye devam edecek. NBA, onun varlığıyla daha da kötüye gidiyor" paylaşımını yapmıştı.

İlgili Konular: #israil #nba #NBA All-Star

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...'
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacakları Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu! Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan maçları aday kadrosu duyuruldu.
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu!
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini duyurdu.